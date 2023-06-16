REPUVE Frontera, entre los mejores

FRONTERA COAH-. El módulo del Registro Público Vehicular (REPUVE) en Frontera, está dentro de los 10 mejores centros del país, así lo comentó el alcalde Roberto Piña tras su visita en la ciudad de México, dijo que de aquí al día último de junio se regularizarán 70 vehículos por día.

Aunque el alcalde preguntó si habría plazo en el tiempo para la regularización de vehículos americanos, le dijeron que hasta este momento no hay información, por eso invitó a los ciudadanos que tienen un vehículo extranjero a que aprovechen la oportunidad y lo regularicen.

Dijo que gestionó la apertura de otro carril para la regularización y fue autorizado por lo que ahora el módulo del REPUVE municipal contará con tres carriles, en lo que resta del mes serán cerca de mil 300 vehículos los que se logren regularizar.

“Y si se amplía el decreto estamos listos, somos de los 10 mejores módulos, no hay fecha hasta ahorita y solo nos dieron 600 folios más para terminar el mes, por lo que hay que aprovechar”, comentó.

Dijo que para él es muy satisfactorio que al módulo del REPUVE del municipio se le reconozca como el módulo bueno pues hay otros puntos donde se han presentado irregularidades afectando a los ciudadanos.

Mencionó que el módulo estará operando de lunes a lunes, es decir sábados y domingos estará abierto, le pidió al director nacional que se diera prioridad a los vehículos de Frontera que son los que más recurso le dejan a la comunidad, pues ellos están pagando todo para el módulo y viene gente de otros municipios que no generan un ingreso al municipio.