Requiere ayuda ´Paco´ Miranda

FRONTERA, COAH.- "Encerrado en su propio cuerpo", y viendo como poco a poco va perdiendo la capacidad de movilidad en todos los músculos; así se encuentra el reconocido fotógrafo Francisco "Paco" Miranda, quien fue diagnosticado con "ELA", Esclerosis Lateral Amiotrófica; la misma que padecía Stephen Hawking.

El tiempo de paseo, trabajo y accionar la cámara quedó muy atrás, actualmente es apoyado por su esposa y sus hijos, de quienes depende al cien por ciento; aunado a que actualmente requiere de estudios costosos que solamente un hospital de Monterrey puede hacer, por ser la instancia que más "conoce" esta extraña enfermedad.

Con poca calidad fonética, el fotógrafo de varios medios de comunicación y compañero de un sinfín de reporteros, explicó un poco de su situación y de cómo poco a poco ha ido perdiendo la capacidad de moverse, de comer, de deglutir e inclusive de poder pasar saliva, siendo todo esto auxiliado con acciones o modificando su día a día.

"Hay dos tipos de ELA, el doctor me dijo que yo tengo de las dos; y sé que un día llegará el momento en que no pueda moverme, pero ante Dios acepto esta enfermedad, sé que él es el único que me puede sacar de aquí, antes de quedarme atrapado en mi cuerpo, pues lo único que no se atrofia es la mente, esa sigue trabajando", explicó.

Dentro de las necesidades dijo que los estudios más urgentes que actualmente atañen a su condición son unas evaluaciones que tiene un costo aproximado de 60 mil pesos, aunado a medicamentos que se han ido consumiendo y que tienen costo si bien no muy elevado, la constante compra se va cargando para su familia.

"Quiero dar gracias a mi esposa, a mis hijos y a los médicos que me han visto y que no me dejan, esta situación es una puerta hacia la depresión y es lo que me ha tocado; ir adentrándome en esta situación donde cada momento es valorado, donde cada palabra que digo es una bendición, de este modo no me queda más que seguir aceptando esto que me está pasando", indicó.

Con aparatos para mejorar su respiración, debido a que los pulmones van perdiendo fuerza, un collarín para descansar su cuello, el cual también llegará un momento en que no pueda sostener, la lengua, el estómago, extremidades y en general todos los músculos de su cuerpo; el reconocido periodista grafico se mantiene postrado en cama o en una silla donde sus hijos y esposa lo atienden y oran para enmendarse a la gracia de Dios.

En relación a su condición solicitan el apoyo de la sociedad, de asociaciones, ayuntamiento y demás para poder llevar una vida de calidad en el tiempo que se establece como "promedio" para una personas que tiene este padecimiento que es de 2 a 5 años, aunque con una buena atención podría prolongarse más su existir.

En voz del propio "Paco" Miranda dijo que esta enfermedad es la misma que tenía Stephen Hawking, tomando como referencia su vida, enfocado en la fe con Dios, al cuidado de su familia y en espera de un milagro, es como mantiene sus días, días en que poco a poco se va quedando "atrapado dentro de su cuerpo".