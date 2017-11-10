Resguardan policías la salida en escuelas

Frontera.-Con la intención de evitar problemas vehiculares en la salida de los planteles educativos, sobre todo los del primer cuadro de la ciudad, la dirección de Transporte y Vialidad mantiene operativo coordinado con Seguridad Pública para evitar embotellamientos y sobre todo accidentes que afecten a los estudiantes.

El director de Transporte Omar González Fermín, dio a conocer que el conflicto vehicular lo tenían principalmente en los horarios de acceso y salida de las escuelas Melquiades Ballesteros, Vicente Guerrero y el jardín de niños Sara Rendón que se ubican justo en la parte posterior de la presidencia municipal.

Dijo que ante esa situación, mantienen un operativo coordinado con Seguridad Pública de forma diaria en los horarios de entrada y salida para que los educandos puedan salir con seguridad y sobre todo que no se afecte la vialidad de las calles Libertad, Progreso y 5 de Mayo que son de las más transitadas.

Explicó que mediante el operativo al medio día se cierra el tráfico sobre 5 de Mayo entre Libertad y Progreso y de esta forma han logrado que los ciudadanos tomen conciencia en relación al respeto de los estudiantes.

Dijo que para estas acciones, Seguridad Pública asigna más de una docena de elementos de Tránsito y Policía Preventiva a las calles en mención donde se encargan de darle celeridad al tráfico y así previenen se presenten casos como los ocurridos en Monclova en algunos planteles educativos.