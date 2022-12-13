Respeta Roberto la decisión de Morena

FRONTERA COAH-. Tras darse a conocer que Armando Guadiana es el coordinador de la 4T y que con esto hay mucha posibilidad de que sea el candidato que se perfila por Morena a la gubernatura de Coahuila, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya señaló que son respetuosos de las decisiones de la mayoría pero lo que se tiene ahorita es un coordinador de la defensoría de la Cuarta Transformación.

“No acostumbro a hablar de temas de partido cuando estoy en ejercicio de gobierno pero nosotros los emanados de Morena tenemos que tener un respeto total a lo que representa a Morena, sus procesos, etapas necesidades y en este caso todo lo que se haga al interior de Morena nosotros lo vamos a respetar”, comentó.

Dijo que se va a respetar y también a respaldar, pues son proceso que se viven y que hay que entender, así funciona, comentó que habrá quienes crean que hubiera sido otro perfil el que se necesitaba y finalmente es la decisión mayoritaria la que se impone y van con las decisiones del partido y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que ellos trabajan en coordinación con todo lo que sea de beneficio para la ciudad y dijo que al interior de Morena están 100% fortalecidos, esperando los tiempos, una vez que haya designación se trabajará en pro de lo que represente una candidatura.

“Ahorita lo que hay es la coordinación de la defensoría de la Cuarta Transformación, es lo que hay básicamente, vamos a segur en la defensa, por supuesto que sí, tenemos responsabilidad fuerte ante la ciudadanía y lo que representa Morena y su ejercicio de gobierno en los 22 estados del país y la manera que tiene de gobernar que no se había hecho desde hace ciento y cientos de años, estamos con Morena completamente al 100”, comentó.