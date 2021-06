Respondieron los policías a agresión

Coahuila

Los hijos del señor Daniel Padilla los agredieron a tubazos cuando éstos acudieron a atender una denuncia ciudadana: Director.

El día después de la riña, se deslindaron responsabilidades del caso y ninguna de las partes quiso interponer denuncia alguna, ya que también hubieron elementos con lesiones de gravedad.

FRONTERA., COAH.- Los elementos de seguridad pública no fueron los malos en el caso de la riña que se suscitó en la zona centro del municipio, ya que los hijos del señor Daniel Padilla los agredieron a tubazos cuando estos acudieron a atender una denuncia ciudadana, pues se encontraban tomando y alternado el orden en la vía pública.

El Director de Seguridad Pública Juan José Castilla dijo que los ciudadanos hoy en día no respetan a la autoridad, aun sabiendo que sus acciones están encaminadas a preservar el orden público y la seguridad

Dijo que muchas personas tienden a acusar a los elementos policiales solo porque acuden a detener a quienes están cometiendo alguna falta, sin embargo pocas veces se detienen a pensar que ellos solo están realizando su labor, su trabajo que son humanos y que también tienen familia que los espera en casa.

Explicó que en el caso en particular de la riña que provocaron vecinos de la calle Progreso de la Zona Centro en donde agredieron a los elementos que solo les pedían que si querían tomar ingresaran al local y no lo hicieran en la vía pública, explicó que en ningún momento los elementos agredieron a los ciudadanos y que incluso existe un video donde claramente se ve como le piden incluso de favor que no altere el orden púbico y este se burla de la labor de los elementos.

Comentó que, al otro día de la riña, tanto los familiares de las tres personas detenidas como los elemento pactaron no interponer una denuncia, esto debido a que fueron los hijos de don Daniel quienes salieron y con tubos y bates golpearon a los policías.

"Por el momento mis elementos se están recuperando de los golpes, son seis los afectados, pero uno de ellos como les comenté hace unos días está delicado, yo solo pido que la gente no justifique el mal actuar de los ciudadanos porque el 80% de las veces son ellos quienes agreden, se burlan y maldicen a los elementos que acusan de ser malos por el simple hecho de hacer su trabajo".