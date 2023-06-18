Restauran la plaza de toros en Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El gobierno municipal de Cuatrociénegas, inició con la remodelación y restauración de la plaza de toros del municipio, para brindar mayor seguridad en los próximos eventos.

El alcalde Beto Villarreal manifestó que la finalidad de estas acciones es porque quieren regresar a las tradiciones que tanto distinguen al Pueblo Mágico donde la coronación de la reina se hacía en este escenario.

1 / 1 La plaza de toros tendrá nueva imagen. ❮❯

“Es un compromiso de mi administración conservar las tradiciones de mi querido Pueblo por eso planeamos la necesidad de arreglar la Plaza de Toros e ir regresando los eventos a este recinto. Uno de los primeros motivos es que vuelva la coronación de la reina de la uva como siempre se ha acostumbrado a este espacio que además permite un mejor diseño de la entrada y vista del magno evento que es el centro de atracción de la Feria” dijo el alcalde.

Además de la reparación de las gradas de concreto, escalones y ruedo, se tendrá nueva imagen con pintura y remozamiento.