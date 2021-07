Restringen ingreso a menores

FRONTERA., COAH.- Luego de que ciudadanos de este municipio denunciaran que algunos establecimientos comerciales están de nueva cuenta restringiendo el ingreso a menores de edad, el sub Director de salud municipal dijo que es una medida correcta mientras se toman decisiones por medio del sub comité de salud, porque con esas restricciones se protege a los empleados y a la comunidad en general de un nuevo incremento de covid-19.

Carlos Araiza explicó que de unos días a la fecha los encargados de algunas tiendas de auto servicio, así como dulcerías y negocios dedicados a la venta de ropa, han optado por restringir el acceso a menores de 12 años, esto por el temor que existe de un nuevo brote de covid y sobre todo a que sean los pequeños quienes funjan como portadores de virus.

“Por medio del sub Comité de salud no se han dado nuevas instrucciones, sin embargo, es una excelente medida preventiva, pues los niños y los jóvenes menores de 18 años no están vacunados y pueden ser portadores del virus y diseminarlo a la población en general.

Explicó que en los últimos días se ha visto un repentino incremento en los casos de covid.-19 en la entidad, de ahí que nace la preocupación de los comerciantes de que exista el riesgo de cerrar de nueva cuenta los establecimientos si existe un comportamiento a la alza del virus.

Mencionó que es necesario que los padres de familia comprendan la situación actual y tomen en cuenta el riesgo que existe de contagio, lo anterior porque se han dado casos en todo el país de niños que han contraído el virus y en esta ocasión sí han presentado síntomas adversos.

“En los últimos días hemos presentado un incremento en los casos positivos de 10 personas, de la cuales 4 aun presentan síntomas de la enfermedad, 1 defunción y 5 recuperados, razón por la que es importante incrementar las medidas preventivas en todos los lugares”.