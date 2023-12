Retiene el IMSS camillas a Protección Civil

El departamento de Protección Civil y Bomberos tiene 3 personas que están trabajando las 24 horas los 364 días del año, atienen incendios y también atenciones pre hospitalarias, cuando brindan la atención médica se cuenta con el apoyo del personal del hospital Amparo Pape de Benavides pero no de la clínica 7 del IMSS.

Ellos saben que la ambulancia tiene que regresar al sitio por sí se requiere de otra atención, la gente del Amparo Pape desaloja la camilla y reciben al paciente con mucho profesionalismo.

"Mi reconocimiento para la gente del Amparo Pape pero en el Seguro Social sí tengo un problema muy fuerte, la camilla me la han dejado hasta 12 horas, yo llevo a una persona que tiene una lesión y no la puedo sentar, hay que pasarla de camilla a camilla y no tienen capacidad, me dejan al lesionado en la camilla y buscamos otras ocasiones", comentó Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos.

Comentó que se busca cómo hacerle, camillas que no tienen la misma seguridad y la deben utilizar, el director solicitó mucho a la gente del Seguro Social que atiendan la petición porque dejarlos sin camillas es grave para la población, las camillas se levantan las otras que tienen son rígidas y complicadas para maniobrar.

Señaló que han tenido el acercamiento directo con directivos del IMSS que tienen muchas ganas de apoyar pero el personal no acata, es una irresponsabilidad dejar descuidada la atención pre hospitalaria, afortunadamente se cuenta con el apoyo de Cruz Roja pero más del 90% de las atenciones en el municipio las brindan en Protección Civil.

Mencionó que incluso los paramédicos han tenido conflictos con el personal del IMSS porque no les quieren recibir a los pacientes, se muestran groseros y prepotentes para hacer su trabajo.

"Lo digo con responsabilidad me ha tocado ir y he tenido que buscar a los directivos por la actitud que toman al dejar las camillas hasta 12 horas dejando sin la atención a la población.