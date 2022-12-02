Retiran 4 coches a taller mecánico

FRONTERA COAH-. El departamento de Transporte y Vialidad retiró 4 vehículos del exterior de un taller mecánico ubicado en la colonia Guadalupe Borja, esto luego de que se notificara al propietario que no podía permanecer en la calle, la autoridad municipal seguirá con estas revisiones.

Así lo comentó Juan David Guerrero; director de Transporte y Vialidad, dijo que con tiempo anticipado se notificó al mecánico pero no hizo nada por acatar la instrucción por lo que tuvieron que actuar, en ese momento llegaron propietarios de algunos de los vehículos y esos se respetaron pero el resto no apareció por lo que la autoridad se los llevó.

El hecho de que talleres mecánicos inunden las calles con vehículos que están reparando o que dejaron ahí en abandono porque les están quitando partes poco a poco, representa una mala imagen, pero también un peligro para la sociedad, pues muchas veces restan espacios para la vialidad.

Tras empezar estas acciones, los propietarios de talleres ya están tomando conciencia, comentó el director, dijo que visitaron un taller en la calle Progreso con Constitución ya se había notificado y la segunda vez que llegaron a revisar el área ya estaba libre, cumplieron con el requerimiento.

Ahí mismo en la colonia Borja se hicieron dos notificación, otra en el Ejido 8 de enero donde había vehículos en mal estado por lo que se atendió el reporte y esperan que propietarios de esos taller hagan lo mismo de lo contrario los tendrán que retirar.