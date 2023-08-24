Retiran ramas de vivienda

Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, 24 de agosto 2023. El Departamento de Protección Civil que coordina el director Carlos Armando Moreno Garza trabaja en la prevención de la ciudadanía del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas.

Al recibir un reporte de la colonia Ramón Guevara donde ramas de un árbol de Lila ponían en riesgo a dos viviendas al estar rozando los cables de energía eléctrica.

Elementos de Protección Civil se dieron a la tarea de valorar la situación por lo que con la precaución necesaria se hizo la poda y retiro de maleza para así evitar algún accidente futuro.

Se pidió a la población avisar sobre este tipo de casos así como los árboles secos de raíz para sacarlos ya que por su altura en temporada de lluvias y viento pueden caer provocando accidentes.