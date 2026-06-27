Frente a lluvias, productores de Frontera ahorran en alimento para ganado

Las recientes lluvias han favorecido la recuperación de los agostaderos y el llenado de los abrevaderos en los seis ejidos de Frontera, permitiendo a los productores reducir gastos en la alimentación del ganado, informó el director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez.

El funcionario explicó que, aunque el Gobierno del Estado mantiene vigente un programa de alimento y suplemento proteico a mitad de precio, la mayoría de los ejidatarios ha decidido no adquirirlo debido a que actualmente existe suficiente pastura para los animales. "El monte está muy verde y los estanques de abrevadero están llenos, por lo que consideran que comprar suplemento en este momento sería un gasto innecesario", señaló.

Rodríguez indicó que en los ejidos del municipio existen alrededor de 800 cabezas de ganado bovino, además de entre 2 mil y 2 mil 500 cabras y borregos. Precisó que los ejidos Pozuelos de Arriba y Frontera concentran la mayor cantidad de bovinos, mientras que en Fresnillo el ganado permanece principalmente estabulado. En La Cruz y 8 de Enero predominan las cabras y borregas.

El director agregó que la campaña preventiva contra el gusano barrenador registra un avance del 97 por ciento y continúa desarrollándose en el municipio. Finalmente, destacó que las precipitaciones representan un beneficio para el sector agropecuario, ya que favorecen la recuperación de los pastizales, el crecimiento del forraje de temporal y permiten ahorrar agua de riego en las parcelas agrícolas.