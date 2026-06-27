Arde tractocamión dentro de empresa transportista en Castaños

CASTAÑOS, COAH.– Un tractocamión quedó reducido a chatarra luego de incendiarse durante la noche del viernes al interior de las instalaciones de una empresa transportista ubicada en la colonia California, lo que provocó una rápida movilización de bomberos y cuerpos de auxilio para evitar que el fuego se propagara a otras unidades.

La emergencia fue reportada minutos antes de la medianoche en el patio de Auto Express Barrera, localizado sobre el bulevar Santa Cecilia, a la altura del kilómetro 179, donde trabajadores y vecinos observaron una intensa columna de humo y llamas que envolvía la cabina del vehículo de carga.

El incendio se registró en la noche del viernes, generando una intensa columna de humo visible desde lejos.

Tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y comenzaron las maniobras para combatir el incendio. Sin embargo, al momento de su llegada el fuego ya había consumido prácticamente toda la cabina, lo que complicó las labores para sofocar las llamas.

De acuerdo con los primeros indicios, una posible falla en el sistema eléctrico habría originado el siniestro, aunque serán los peritajes correspondientes los que determinen con precisión qué provocó el incendio.





Los bomberos llegaron rápidamente al lugar, pero el fuego ya había consumido casi toda la cabina del tractocamión.

Las autoridades señalaron que los materiales con los que está construida la cabina facilitaron la rápida propagación del fuego, por lo que la unidad terminó convertida en pérdida total, dejando daños económicos de consideración para la empresa.

A pesar de lo aparatoso del incendio, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, ya que al momento del siniestro no había operadores dentro del tractocamión.

Las autoridades investigan las causas del incendio, que podría haber sido provocado por una falla eléctrica.

Una vez que el fuego fue completamente sofocado, bomberos realizaron labores de enfriamiento e inspección para eliminar cualquier riesgo de una reignición, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el origen del incendio.