Rotundo ´no´ a crematorio

NADADORES, COAH.- Luego que habitantes de esta localidad expusieran su inconformidad por la instalación y peligro latente de un crematorio, debido a las emisiones d gases y humos dañinos; el alcalde Abraham segundo González Ruiz dijo que efectivamente no habrá tal instalación, por lo que si se ofrece el servicio de incineración, deberá ser otorgado en otro lugar y no en Nadadores.

Anticipadamente la instalación de una nueva funeraria que ofrece el servicio de cremación causó expectativa entre los habitantes, por ofrecer entre sus productos la cremación y previendo la instalación de un horno de incineración, situación que provocó la molestia de los nadadorenses.

"En un inicio no pudimos hacer nada, pues desconocíamos del tema, posteriormente comenzamos a investigar los PROs y contras de este horno y dimo con el resultado que efectivamente se requieren muchos permisos y los daños pueden ser muy elevados; por lo que decidimos que no es factible su instalación; mas no así la de la funeraria", explicó Gonzáles Ruiz.

Dijo que si bien se puede ofrecer el servicio de velación y cremación, no se permitirá el uso de un horno de incineración en esta localidad; por lo que cualquier otro tipo de movimiento en relación a este tema, es político, afirmó el edil.

De igual modo manifestó que no se le puede cerrar la puerta a un nuevo negocio y a un emprendedor, lo que sí se puede es regular la contaminación y el horno expediría vapores y gases dañinos tanto para la sociedad como para el medio ambiente.