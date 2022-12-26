Saldo Blanco en Frontera

FRONTERA COAH-. Durante los días 24 y 25 de diciembre hubo saldo blanco en cuanto a accidentes vehiculares por conducir en estado de ebriedad, Francisco Javier Vaquera; director interino de Seguridad Pública, mencionó que se trabajó mucho en los rondines de prevención.

Dijo que si la persona andaba bajo el influjo del alcohol y si traía un acompañante que no había bebido, los dejaban que manejara su acompañante y si eran del mismo municipio, los acompañaban hasta el domicilio.

Actuaron con la proximidad social como lo pidió el alcalde Roberto Piña, no hubo detenidos, hubo saldo blanco, excepto lo que ocurrió el día 24 de diciembre cuando una persona fue privada de su vida, ya se realiza la investigación pero es la Fiscalía quien dará seguimiento.

Afortunadamente estuvo tranquilo, hubo familias conviviendo pero en sí estuvo muy tranquilo, continuarán con los rondines y operativos en coordinación con elementos de la Sedena y la Guardia Nacional.

El director interino mencionó que se tienen más de 70 elementos operando en todo el municipio, a parte son los cadetes, que se están preparando pero no se les puede arriesgar a andar en operación porque no están dados de alta pero están apoyando en puntos fijos y áreas donde no se ponga en riesgo su integridad.