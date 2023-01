"Salven a Teto, es mi hermano"

Desesperada por la salud de su hermano, Cruz Argelia pedía a gritos alguien que le auxiliaría, "Teto" el reconocido indigente de Frontera, no lucía como siempre, ahora en lugar de estar peleando y agrediendo a cuanta gente se le ponía en frente simplemente estaba dormido, como en un estado inconsciente.

Cruz es su hermana mayor, también padece de sus facultades mentales pero aún y con su enfermedad sabía que su hermano la necesitaba y se cansó de pedir ayuda pero por su aspecto y como muchos ya la conocen, no le ayudaron.

Su hermano Héctor se encontraba en el exterior de Merco en el centro de la ciudad, tenía rato que se había recostado en una tarima y no reaccionaba, quienes lo conocen porque siempre vaga por las mismas áreas, lo vieron desde una noche antes vomitando, por lo que al darse cuenta de lo que pasaba, no dudaron en mencionar que seguro Teto no se sentía bien.

Cruz quien se trasquiló el pelo y lucía desalineada, lloraba y decía, "Yo sé que no está bien, mi hermano no se siente bien porque él no es así, aunque él no sienta, yo siento todo por él , yo doy la vida por él", mencionaba mientras las lágrimas recorrían sus mejías.

Mientras paramédicos de Protección Civil y Bomberos llegaban para brindarle la atención a Teto, Cruz Argelia empezó a platicar que su hermano tiene tiempo enfermo de una hernia, posiblemente eso era lo que tenía y por eso se sentía mal.

Cruz y Teto han vivido la mayor parte de su vida en la calle, cuando eran pequeños vivieron con su madre y su padrastro, pero al morir su madre decidieron salirse del domicilio y tomaron las calles como hogar, ahí donde los agarre la noche es donde duermen sin importar las inclemencias del tiempo.

Muy angustiada, Cruz mencionaba que necesitan un cuartito donde ella y su hermano pudieran vivir, comentó que si le han ofrecido ayuda por parte del DIF y de Protección Civil pero ellos siempre se niegan a irse a un albergue sobre todo cuando la temperatura es muy baja, se niegan porque mencionan que no se hallan estando ahí.

Teto está enfermo le dan ataque y es conocido por aventar piedras a los ciudadanos y a los vehículos, cuando su hermana lo ve mal, se pone muy triste, ellos tienen un hermano pero no los apoya, ella tiene un hijo pero tampoco la ve. Entre los que se acercaron al lugar para ver qué pasaba, mencionaron que el hermano los sacó de la vivienda que tenían y la vendió, pero Cruz no quiere hablar de eso, porque su hermano se enoja.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil quienes se llevaron a Teto en la ambulancia para que fuera revisado por un médico ya que su estado no era nada favorable.