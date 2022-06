San Buenaventura: Reconoce Hugo a Bibliotecarios

San Buenaventura, Coahuila.- El alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez dedicó merecido reconocimiento a quienes de desempeñan como Bibliotecarios.

Desde la antigüedad las bibliotecas han desempeñado una función muy importante en la custodia del saber, su primera manifestación fue el libro oral, el cual perduró durante milenios y convivió incluso con el escrito. Fue el medio de las civilizaciones para transmitir su historia y tradiciones a las generaciones siguientes.

Durante la platica el maestro de primaria hizo un recuento de la gracia que ejercen los trabajadores en promoción de la lectura desde las bibliotecas.

Hugo Lozano agradeció la visita de la Lic. Flor de María Falcon Zertuche, coordinadora de bibliotecas municipales del estado.

"En las jornadas de vacaciones se tiene gran actividad en las bibliotecas por ello no quisimos dejar pasar esta fecha para desearles un Feliz día a los 14 bibliotecarios que forman parte de este sector, siendo el tema de la lectura lo que no podemos perder. La era digital pues no se podría atender hoy sin la actividad de las bibliotecas ya que son una fuente de información muy noble tanto para quien busca el conocimiento o desea enriquecer su acervo cultural" manifestó el joven alcalde Hugo Lozano.

El alcalde pelirrojo destacó que guarda profundo respeto a los bibliotecarios y espera seguir colaborando de manera conjunta ya que ahora al despachar desde el Ayuntamiento y ser de origen maestro le permite sentir la Necesidad de poner un granito de arena en el tema de educación y bibliotecas.

Después de ofrecer un desayuno en Casa de la Cultura organizado por la regidora Rocio Rodríguez y directora de Educación maestra Lupina Rodríguez Cardenas, se entregaron presentes a los homenajeados

Entre los bibliotecarios asistentes que recibieron reconocimiento se encuentra el Profe Chacho Juan Manuel Flores, Chuy Garza, maestra Myrna Pérez, Rigo Flores, por mencionar algunos.