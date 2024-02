Saquean vivienda en "la Maquinita"

FRONTERA COAH.- Aprovechándose de que una vivienda estaba sola, amantes de lo ajeno entraron a robar a una vivienda de la colonia Héroes del 47 mejor conocida como "La maquinita", por ello la afectada hizo un llamado a las corporaciones de seguridad para brindar más rondines de presencia y prevención ya que teme que se vuelva a presentar el robo.

Se trata de María de la Luz Flores de 70 años de edad quien se encuentra en silla de ruedas luego de que fue intervenida quirúrgicamente ya que es diabética y tuvieron que amputarle dedos de uno de sus pies.

Señaló que fue el pasado sábado se presentó el robo y se dio cuenta hasta el domingo, se robaron una caretilla, bloques y tanque de gas con todo y manguera, era para su calentador, dijo que se le complica mucho acudir a pedir más vigilancia debido a que en este momento no puede caminar y no tiene vehículo para trasladarse.

Señaló que tiene la intención de ir a denunciar este robo pues teme que regresen por lo que ha tenido que buscar medidas de seguridad, por lo pronto la vivienda no se queda sola ya que su familia es quienes están cuidando para que no vuelvan a robar.

Señaló que sus vecinos todos tienen barda, ella no y no contempla colocar una barda pues no cuenta con el recurso necesario para construir una barda por ello hizo un exhorto a las corporaciones de Seguridad para que brinden protección en este sector.

Dijo que sí va a ir al Ministerio Público a interponer una denuncia para que se investigue el caso y que los ladrones regresen lo que se robaron pues no es justo que gente malviviente haga esto con la gente de la tercera edad y menos cuando se encuentran incapacitadas.