Frontera refuerza su vigilancia con 20 nuevas cámaras de seguridad

FRONTERA, Coah.- Frontera reforzará este año su vigilancia con 20 nuevas cámaras de seguridad, que se sumarán a las 24 que ya están instaladas en el municipio, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La presidenta municipal explicó que los nuevos equipos serán incorporados al esquema de vigilancia del C2, que estará integrado al Centro Integral de Seguridad y Protección Civil, diseñado para atender la seguridad de alrededor de ocho municipios de la región Centro-Desierto.

"Vienen para este año otras 20 cámaras también", señaló Pérez Cantú, quien destacó que el objetivo es fortalecer la vigilancia y la atención de reportes ciudadanos.

La alcaldesa indicó que actualmente Frontera cuenta con alrededor de 120 elementos de seguridad y analiza incorporar a unos 12 nuevos agentes. Precisó que los aspirantes se encuentran en revisión documental y deberán cumplir con los requisitos correspondientes para determinar cuántos podrán integrarse a la corporación y ser capacitados.

Pérez Cantú señaló que los elementos en activo deben mantener vigente su examen de control y confianza, por lo que el municipio realiza las renovaciones conforme vencen los certificados. También destacó el trabajo de proximidad social mediante grupos de WhatsApp con habitantes de las colonias, a través de los cuales reciben reportes y buscan atenderlos de manera oportuna.

Sobre el nuevo centro regional, explicó que además de concentrar labores de vigilancia, permitirá capacitar a elementos de seguridad de los municipios participantes. Pérez Cantú agregó que, una vez que opere el centro regional, planteará al gobernador Manolo Jiménez Salinas analizar la posibilidad de llevar posteriormente un esquema similar a Frontera.