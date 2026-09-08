Sari Pérez Cantú supervisa avance de la Plaza Durazno en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó un recorrido de supervisión de los trabajos de rehabilitación de la Plaza Durazno, en la colonia Jardines del Aeropuerto, constatando un avance cercano al 90 % de la obra, que convertirá este espacio en un lugar digno de convivencia y sano esparcimiento para las familias del sector.

La alcaldesa estuvo acompañada por el director de Obras Públicas, Carlos Thompson, quien explicó a la edil las especificaciones de la obra y los trabajos realizados. El proyecto contempla canchas, foro, caseta de vigilancia, pasto sintético, concretos estampados, alumbrado y velarías, entre otras acciones.

La obra representa una considerable inversión, gestionada por la edil ante el Gobierno del Estado, que ha permitido cambiar notablemente la imagen de este espacio para convertirlo en un lugar digno y funcional para las familias de este sector de Frontera.

Detalles de la obra

Entre los trabajos destacan 800 metros cuadrados de pasto sintético para las canchas de fútbol, 300 metros cuadrados de concreto estampado, 550 metros cuadrados de velarías, 150 metros cuadrados de malla ciclónica, así como una cisterna de cinco mil litros con bomba y sistema de riego por goteo para la forestación.

Reacciones de la comunidad

Vecinos de Jardines del Aeropuerto agradecieron a la alcaldesa por hacer posible este beneficio, señalando que el cambio es evidente y que el área verde tendrá una nueva vida con mejores condiciones para que niñas, niños, jóvenes y familias disfruten de un espacio seguro, moderno y digno.

Con esta obra, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de recuperar y dignificar los espacios públicos para el encuentro y la convivencia de todas las familias, para que Frontera siga creciendo con orden y rumbo.