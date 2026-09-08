Javier Díaz González informa sobre conexión vial entre Saltillo y Ramos Arizpe

SALTILLO, Coah.- El Ayuntamiento de Saltillo analiza dos posibles rutas para la nueva conexión vial con Ramos Arizpe, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó el alcalde Javier Díaz González.

El proyecto contempla seis kilómetros de longitud y una inversión aproximada de mil 100 millones de pesos; sin embargo, hasta ahora no se ha precisado el trazo ni el mecanismo para ejecutarlo.

Díaz González explicó que una de las alternativas corresponde a una conexión entre la zona de Brisas y Ramos Arizpe, mientras que la segunda estaría relacionada con el entronque del bulevar Óscar Flores Tapia.

Ante la falta de información específica sobre la ubicación de la obra, personal del Ayuntamiento realiza mediciones preliminares para determinar cuál de las opciones coincide con la longitud anunciada.

"Todos nos quedamos ahí sin tener conocimiento", señaló el Alcalde al referirse a la falta de detalles sobre el proyecto presentado por Sheinbaum durante su informe regional en el parque Las Maravillas.

El municipio solicitó información a representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Además, Díaz González consultó a un representante de Banobras ante la posibilidad de que la obra se desarrolle mediante un esquema de inversión mixta o una Asociación Público-Privada.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuál de los dos proyectos corresponde al anuncio presidencial, ni el modelo de financiamiento que se utilizaría.

El alcalde espera obtener información durante los próximos días para conocer el trazo definitivo, los alcances de la obra y el mecanismo para su ejecución.

La nueva conexión forma parte de los proyectos anunciados para la región, aunque todavía está pendiente definir el tramo específico y su impacto en la movilidad entre Saltillo y Ramos Arizpe.