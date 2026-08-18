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Coahuila

Sari Pérez supervisa rehabilitación de calle Caoba en Frontera

La alcaldesa reafirma su compromiso de supervisar obras y atender las necesidades de cada colonia en Frontera.

Por Staff / La Voz - 18 agosto, 2026 - 06:12 p.m.
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      Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú dio seguimiento a los trabajos de rehabilitación de la calle Caoba, en la colonia Jardines del Aeropuerto, verificando que cada proceso avance con calidad y conforme a la norma. La obra se encuentra en su etapa final y atendió modificaciones en tomas domiciliarias y drenaje, además de los retrasos generados por las lluvias.

      Durante el recorrido, la alcaldesa estuvo acompañada por el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, y el director del área, Luis Alfonso González, quien detalló que el tendido asfáltico pendiente contempla 300 metros lineales, equivalentes a 3,000 metros cuadrados de superficie.

      Vecinos del sector acompañaron a la alcaldesa durante el recorrido y agradecieron su presencia y seguimiento puntual. Señalaron que la calle Caoba llevaba tiempo siendo una demanda sentida del sector y que gracias a la gestión de Sari Pérez la obra finalmente se está cristalizando. La alcaldesa los escuchó de frente y reiteró que ninguna colonia se queda sin atención.

      Pérez Cantú reafirmó que su administración continuará recorriendo las colonias y dando seguimiento puntual a cada proyecto, porque el desarrollo de Frontera se construye con acciones y resultados concretos.

       

      Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de llevar obras de calidad a cada colonia, con supervisión permanente y en respuesta directa a las necesidades de las familias.

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