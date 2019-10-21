Se activan abuelitos en módulo del IMSS

FRONTERA, COAH.- Por medio de las Jornadas IMSS para todos, se llevó a cabo la activación física para personas de la tercera edad denominada “Pausa a la Salud”, la cual consiste en la realización de ejercicios aeróbicos, baile, revisión de glucosa, presión arterial, peso, talla y otros padecimientos propios de los adultos mayores.

Fue el Subdelegado del IMSS Luis Enrique Martínez Cedillo, comentó que esta jornada es la número 25 con las cuales se logró una gran respuesta, pues se incrementó el número de trámites de cotización, derechos del trabajador, cambio de citas con los especialistas, conservación de derechos y revisión de las diferentes pensiones.

También dentro de las jornadas se realizaron mastografías totalmente gratuitas, ya que se colocó el camión para la realización de las pruebas en la plaza principal.

Martínez Cedillo explicó que es muy importante que las personas acudan a la colocación de estas jornadas y realicen de forma rápida y oportuna una gran cantidad de trámites, evitando la realización de largas filas en las instalaciones de las oficinas de afiliación vigencia del IMSS.

“La gente está aprovechando estas jornadas, muchas de las personas argumentaban que les habían dado las citas para atención especializadas en el IMSS de manera tardía, con estos módulos los derechohabientes pueden solicitar un cambio de fecha en caso de que el padecimiento tenga que tratarse de manea urgente”.

Cabe señalar que estos módulos seguirán llevándose a cabo todos los lunes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, por lo que se invita a la población a aprovechar cada uno de los servicios que ofrece el personal de todos los departamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social.