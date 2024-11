Se burla constructor por casas defectuosas

La indignación crece entre los residentes de la colonia Rieles del Valle, quienes han enfrentado serias dificultades con las viviendas adquiridas a través del Infonavit. A menos de dos años de haber comprado sus casas, los propietarios se encuentran lidiando con problemas estructurales graves, y sus intentos de comunicarse con el constructor han resultado infructuosos.

Andrés Oyervides, dueño de la Constructora GUAO, respondió con desdén a las quejas de los vecinos. "A mí no me anden marcando, no me molesten, hablen a la constructora", fueron sus palabras durante una de las llamadas grabadas por los afectados. A pesar de haber ofrecido su número celular y haber visitado la colonia para revisar las condiciones de las viviendas, su actitud cambió drásticamente al ver la magnitud de los daños.

Los residentes han documentado problemas como techos y paredes cuarteadas, así como hundimientos en sus casas. En su visita inicial, Oyervides minimizó estos problemas, calificándolos como "mínimos detalles" que se encargaría de reparar. Sin embargo, tras esa promesa, ha dejado de responder a sus llamadas.

Los vecinos sospechan que la situación está influenciada por el poder que su padre, también constructor y con contactos en instancias superiores, ejerce sobre él. "Por donde le busquen a mí no me harán nada porque mi papá tiene influencias", se burló Oyervides ante las quejas.

En un intento desesperado por resolver sus problemas, algunos vecinos propusieron devolver las casas a la constructora. Ante esta sugerencia, Oyervides respondió: "Ni yo compraría una casa de estas", lo que dejó a los afectados aún más frustrados.