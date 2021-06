Se defiende Soraya´no trasgredo la ley´

Coahuila

La abogada dice que tiene pruebas del mal actuar de policías en Castaños

Frontera.,Coah.-"Yo siempre actuó de forma clara, he tratado de dialogar tanto con el Alcalde como con el Director de Seguridad Pública para que pongan atención a estas irregularidades, tengo carpetas completas de quejas de personas que han sido detenidas de forma arbitraria y si quiere sancionarme a mi por supuestamente "coartar" la labor policiaca que lo haga pero en base a la ley como lo hago yo y con pruebas de que lo que hago está mal".

La Abogada Soraya Arzola Narváez, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado las detenciones arbitrarias que se realizan en el municipio de Castaños, declaró que no lo hace por molestar a la autoridad, incluso se respalda con los videos en vivo para mostrar al Alcalde la mala labor realizada por medio del departamento de policía y tránsito, así como de Transporte y Vialidad.

Dijo que es mentira que desconoce la ley y el código municipal, ya que es Abogada y tiene más de 8 años viviendo en el municipio, durante los cuales ha documentado estas irregularidades las cuales hace públicas por medio de videos en vivo.

"No me voy a callar si lo que quiero es que se haga un buen trabajo y no se dañe a los automovilistas, el último caso en que un matrimonio de Nuevo León fue detenido e infraccionado, quitándoles más de 40 mil pesos es solo uno de los muchos que he documentado, el Alcalde puede recibirme y con pruebas se los muestro para que mande sancionar a quienes realizan estas acciones".

Comentó que el edil está en su derecho de detenerlo si lo hace conforme a la ley, asegurando que no está en contra de los operativos, sino de que se hagan de mala forma, cuando he visto que tienen detenido a un automovilista cuyo auto no tiene placas yo no me acerco, pues respeto la ley apoyo a quien la imparte.

Aseguró que no todas las familias que viajan juntas en un carro son Uber o In driver, toda vez que muchas familias viajan juntas por ahorrar combustible y por cuidarse entre ellos, sin embargo, los ven e inmediatamente creen que están utilizando el auto para dar servicio de transporte, lo cual tampoco es ilegal pues cada quien sube a su auto a quienes quiere.

"No estoy fuera de la razón y estoy dispuesta al diálogo con el Alcalde, yo las cosas no las hago fuera de la ley y si me quieren sancionar que lo hagan pero conforme a derecho, no estoy en contra de los operativos o de los oficiales, estoy en contra de que los hagan de manera incorrecta y con el afán de fregar a la comunidad".