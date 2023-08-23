Se reúne con Piña Con Jorge Peralta

FRONTERA COAH-. “Este patio es el segundo más importante en la república por todo lo que implica para su empresa, por eso lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de la mano para su crecimiento”, señaló el alcalde Roberto Piña ante la visita de Jorge Eduardo Peralta Sánchez, director de Gestión Pública de la empresa Ferromex.



El alcalde y el director realizaron un recorrido por el patio de Ferromex, en donde se tienen importantes proyectos, ahí el alcalde Roberto Piña le dio a conocer que entre la colonia Guadalupe Borja y la Occidental, son casi 30 mil habitantes de los 87 mil que existen en Frontera.

El personal de la empresa conoció cómo están las vías en esta área de Frontera, del ferrocarril y cómo es que la gente brinca de lado a lado para llegar a sus trabajos, así como el alto riesgo al que se enfrentan para llegar a su destino cruzando las vías del tren.

“Se tienen varios proyectos que ya se están trabajando y una vez que se tenga información correcta y verídica se dará a conocer, la comunicación con Grupo México y Ferromex permanece de manera permanente”, comentó el alcalde Roberto Piña.

En días pasados dio a conocer la intención de realizar un puente peatonal en esta y otras áreas de Frontera, para lo que se requiere la intervención de la empresa y de un proyecto bien realizado en el que ya se trabajó, así como la inversión.

Además el alcalde habló sobre el tema de la forestación en la ciudad, mencionando que detrás de muchas de las acciones que el municipio ha realizado, está precisamente la gente de Grupo México con la donación de algunos árboles, por eso mencionó que seguirán trabajando con ellos siempre que se requiera.