Se trunca Sueño De Karla

FRONTERA., COAHUILA.-Los sueños de Karla Rodríguez Flacón tendrán que quedarse en pausa, pues aunque hace unas semanas nos informaba que había adquirido una motocicleta para realizar entregas y así formar un negocio propio que en un futuro le permitiera darle trabajo a mujeres como ella que buscan salir adelante por sus hijos, pues Valentina su pequeña hija quien padece hidrocefalia presentó complicaciones de salud, por lo que no podrá salir a trabajar durante el día pues tiene que cuidarla.

Karla es una madre de familia que sola ha sacado a sus hijas Fernanda y Valentina adelante, realizando venta en la pulga de la colonia, comercializando alimentos, botanas y realizando entregas de productos a domicilio, sin embargo, la situación de Valentina ha cambiado y hoy en día requiere del apoyo de la población en general.

"Necesito alguien que me apoye con un trabajo que yo pueda realizar de noche, en el día no puedo dejar a Valentina con mis padres porque está padeciendo de vómitos, come muy poco y al parecer tiene una ulcera, quisimos realizarle un estudio para que los médicos determinaran que es lo que tiene, pero su frágil cuerpo no lo permitió, por lo que necesito trabajar para mejorar su calidad de vida".

Rodríguez Falcón no cuenta con el apoyo del padre de la menor, pues desde que ella nació con hidrocefalia y PCI, el papá la dejó y no le brinda el apoyo económico que necesitó durante sus primeros seis años de vida, por lo que es ella como madre quien busca salir adelante por el bien de su hija.

"Valentina está malita, no se le pudo hacer el estudio porque necesitaban anestesiarla y en su estado podría morir, por ello solo busco trabajar para comprarle los alimentos y medicamentos que necesita para mejorar su calidad de vida, pues ella es una guerrera que aun y cuando fue desahuciada al momento de su nacimiento, ha logrado vivir más de seis años y pido a dios que me la deje muchos años más".