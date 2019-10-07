Se va a dormir y ‘desaparece’

CASTAÑOS, COAHUILA.- Erika Margarita Castillejo despertó el domingo por la mañana sin encontrar en su cama a su hija de 14 años Elda Graciela Obregón.

Una noche antes la menor le había pedido permiso para ir a una fiesta con sus amigas y la madre se negó.

Al pensar que su hija se había escapado a la fiesta, acudió a la casa de las amigas de la menor pero le dijeron que Elda nunca había llegado a la celebración una noche atrás.

“Fue hasta ese momento que me empecé a preocupar, la noche anterior yo le había prestado mi celular porque el suyo estaba descompuesto y se quedó usándolo cuando yo me fui a dormir”.

La madre pide que se rastree el celular para saber en dónde está la menor.

Por su parte el padre de la niña también la está buscando con sus contactos, “su papá y yo estamos separados desde que ella era bebé, pero siempre la ha visto, me dijo que tenía contactos con la policía de la región y que ya la están buscando”.

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En la comandancia donde interpuso la denuncia le dijeron que tenía que esperar a ver qué pasaba “pero yo estoy desesperada, no pude dormir por estar nada más pensando”, confiesa la angustiada madre.

Por ahora se ha compartido la información de la menor en las redes sociales pero no se ha tenido respuesta favorable, se espera tener noticias pronto.