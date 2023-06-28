Seguirá en Frontera el módulo REPUVE

FRONTERA COAH-. Tras la ampliación del plazo para la regularización de vehículos americanos, el municipio instalará dos carriles más para atender a quien lo requiera, será un total de 5 carriles en los que por día se estarían regularizado un promedio de 100 vehículos, pero el alcalde Roberto Piña sigue buscando beneficios para Frontera y el tema del módulo del Repuve podría generarlo.

El alcalde Roberto Piña manifestó que la tarde del pasado martes Javier Miranda; director nacional del Registro Público Vehicular (REPUVE), se comunicó con él para darle la noticia de la ampliación del plazo para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, dijo que la noticia lo puso muy contento pero también lo puso a pensar.

Fue Rosa Isela Rodríguez titular de la Secretaría de Seguridad Nacional quien dio a conocer la extensión del plazo, manifestando que es debido a la carga de citas que tenían.

“Me pide el doctor Miranda que duplique el ejercicio en la ciudad, en el módulo de nosotros donde ahorita son 3 carriles y regularizamos entre 50 y 70 vehículos diarios ahora quieren dos carriles más, es decir 5 carriles más”, comentó el alcalde.

Al hacer la apertura de dos carriles más se estarían regularizando arriba de 100 vehículos diarios en el módulo del REPUVE de Frontera, el que se encuentra dentro de las instalaciones del Cefare.

El alcalde dijo que eso significa que se tienen que preparar pero él está buscando una ayuda porque el personal, las maquinas todos lo que s utiliza es municipal y a Frontera solo llega los vehículos que se regularizan y que sus propietarios radican en Frontera, el resto son foráneos y el dinero llega a sus municipios.

Roberto Piña dijo que no tiene problema porque él es de la idea de que si le va bien a Castaños, San Buenaventura, Monclova también le va bien a Frontera y está bien pero lo justo es recibir algo más pues comentó que no se puede andar de Martha la piadosa gastando un dinero que es del pueblo y para el pueblo.

“Solo queremos lo justo o que se dé prioridad a la gente que vive en Frontera, es un tema que se va a tratar en una reunión”, comentó.

Desde que empezó el proceso de regularización, tan solo en el módulo del municipio de Frontera, se han regularizado 8 mil vehículos se han regularizado y se ha recibido cerca de 7 millones de pesos que han ido directamente al rubro de pavimentación, están por empezar en otras obras de pavimentación.