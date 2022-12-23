Será el 2023 un buen año

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Desarrollo Social e Inclusión en Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que el año 2023 será de gran prosperidad gracias al clima de seguridad que se vive en el Estado.

“Puedo asegurar que serán gran año para los coahuilenses, es un orgullo ser de Coahuila por ser un Estado donde hay seguridad, desarrollo para las familias, oportunidades de crecer y una gran calidad de vida; además, está en nuestra genética querer siempre mejorar, eso es puro para adelante”, expresó el funcionario estatal.

De igual manera, Jiménez Salinas agregó que en el siguiente año continuará al frente de la Secretaría de Desarrollo Social para estar cercano a la gente y conocer sus necesidades, para poder así resolverlas: “Seguiremos trabajando para el bienestar de las familias, es lo que hacemos, cumplir y hacer las cosas bien, como me enseñaron desde niño”.

Manolo Jiménez Salinas habló también del proceso electoral del 2023, y aseguró que el Partido Revolucionario Institucional es un gran equipo entre militantes y la ciudadanía: “Nos estamos preparando para enfrentar a quien y como la pongan; construimos un gran frente que será ganador para mantener la paz y el desarrollo en Coahuila como hasta ahora”, finalizó.