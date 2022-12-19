Será hoy posada del DIF Frontera

FRONTERA COAH-. Roberto Clemente Piña Amaya; presidente municipal de Frontera, señaló que el día de hoy se realizará la posada del Desarrollo Integral de la Familia en las instalaciones del 105 Batallón de Infantería donde habrá muchas sorpresas para los niños.

Es una posada para mil 500 niños, el alcalde comentó que una regidora consiguió regalos en San Antonio Texas, los cuales fueron regalados y solamente se encargaron de lo necesario para ir por ellos.

“Conseguimos gran cantidad de regalos que nos regalaron y otros que compramos allá mucho más baratos, vamos a tener la oportunidad de llevarle Navidad a más de 4 mil 500 niños en Frontera”, comentó el alcalde.

Ya se tiene una base de datos, el personal del Desarrollo Integral de la Familia siempre hace un ejercicio, un esfuerzo y esta vez no sería la excepción se hará con algo elemental en Frontera las instalaciones de la Sedena, es en punto de las 5:00 de la tarde.

El alcalde mencionó que lo principal es pasar un momento agradable y en compañía de los fronterenses que los pequeños pasen un momento agradable y que se lleven su regalo, pero sobre todo que disfruten al máximo de estas fiestas, de la Navidad.