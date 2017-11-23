Sigue daño en aulas de la Melquiades

Frontera.-“Si no cumplen como lo prometieron, llevaremos a los niños a que reciban clases dentro de la presidencia”, sentenciaron las madres de familia del grupo sexto A de la escuela Melquiades Ballesteros porque hasta el momento siguen incompletas las reparaciones en el salón a pesar de que Obras Públicas del Ayuntamiento se comprometió a dejar todo listo desde la semana pasada.

Ayer, las madres de familia sostuvieron nuevamente reunión con Maurilio Romo quien les informó que por el momento solo se ha realizado un chaflán, para evitar que el agua de la cisterna se siga filtrando y siga generando afectación al salón de clases que está justo en la parte trasera.

Detallaron que ese no era el acuerdo que obtuvieron de viva voz de Ricardo Góngora, que es director de Obras Públicas quien la semana pasada dio su palabra de que quedaría lista la reparación el pasado viernes, sin embargo, es fecha que no se cumple en su totalidad.

Dijeron que no puede ser posible que el salón de clases siga en las mismas condiciones y aunque la humedad parece que ya cedió, es evidente el daño que quedó en la pared y por consecuencia no consideran que sea aún seguro que sus hijos retomen las clases el próximo lunes.

Y es que es de señalarse que la directora del plantel Rosa Martha Méndez Villarreal dijo que desde el pasado viernes pidieron al departamento de Protección Civil un dictamen de las condiciones del salón porque ya se requiere que los niños retomen sus clases en forma habitual y la idea es que el lunes se reactive el salón.

Sin embargo, las madres de familia indicaron que no pueden correr riesgos y dejar que sus hijos regresen al salón sin dicho dictamen y sobre todo sin que las autoridades hayan cumplido su promesa de reparación al 100 por ciento porque los daños que presente el salón son consecuencia de la falla en la cisterna de la presidencia.

Por eso indicaron que no tendrán la menor duda en acudir con sus hijos a la presidencia para que sea ahí donde les den sus clases y las autoridades se percaten que por su incumplimiento los niños son los que están sufriendo las consecuencias.