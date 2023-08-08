Sigue pendiente obra del CEFARE

FRONTERA COAH.- El alcalde Roberto Piña está en espera de que llegue el Impuesto de Adquisición de Inmuebles para empezar durante este año con la reconversión del CEFARE empezando con la pista de tartán, pues es una trabajo que se contempla desde inicios de la administración y que también ha sido muy solicitada por la gente.

“Quiero ver sí Dios me da la oportunidad de empezar este año la reconversión del CEFARE, ojalá que sea pronto”, comentó el alcalde quien ha reiterado en distintas ocasiones que no se irá de la administración sin haber cumplido este compromiso.

“No quiero ni decir de cuánto es el recurso porque se sala, pero lo estoy esperando desde hace más de dos meses, pero estoy en eso y si llega empezamos la pista de tartán y el campo de futbol, así como la recuperación de los salones en el Cefare este mismo año”, señaló.

La gente ha sido muy insistente en esta área del municipio y es que ven el resto de las unidades deportivas que se han realizado en la ciudad, por lo que son insistentes en pedir el alcalde que se invierta en el que por muchos años fue la única unidad deportiva de Frontera y ahora se encuentra muy deteriorada.

“Sí pues es que ven las canchas y dicen que quieren el CEFARE y yo también lo quiero, lo que pasa es que había un problema legal con las escrituras pero ya lo estamos resolviendo, son varios temas los que tenemos”, comentó el alcalde.