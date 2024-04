Sigue sufrimiento tras un año de su accidente

La vida de Juan Pedro Sánchez cambió por completo al sufrir un accidente en motocicleta, lo que lo dejó en silla de ruedas y con serios problemas de salud que le generan constantes gastos económicos por ello se realizará un baile en su beneficio.

"Hace un año tuve un accidente y me lastimé la médula osea, no puedo caminar, fue un accidente en moto, el vaso me dañó el hígado, las costillas me las quebré casi todas y batallo para respirar, me hacen curaciones", comentó.

Dijo que el día del accidente que ocurrió en Nadadores iban a bañarse, aunque tiene seguro social de ISSSTE pues es trabajador del municipio y actualmente está con incapacidad, le pagan poco, se le dificulta mucho ir a terapias y trasladarse de un lugar a otro.

El baile se realizará en el salón Star City en el Centro de Frontera, estará amenizando La Tambora Rielera el próximo 28 de abril, el costo es de 100 pesos además estará Grupo Ardiente y Dany Pérez.

La gente interesada en apoyarle o comprarle un boleto se pueden comunicar con su mamá en el teléfono 8666384209, Juan Pedro agradeció de antemano a todos aquellos que lo puedan apoyar divirtiéndose, pasando un rato agradable y al mismo tiempo apoyar su causa.