Sigue vacunación Contra influenza

Continúa la vacunación empresarial contra la influenza, señaló Víctor Javier García; director de Fomento Económico, al ver los casos de influenza en la región contemplan avanzar más rápido, dijo que afortunadamente han tenido una respuesta muy favorable.

Indicó que quieren cerrar el año de aquí al 20 de diciembre a ver cuándo se pueden aplicar en los módulos de vacunación, la última vez fue la empresa Metalpro, pero quieren cubrir más empresas y aunque no abarcarán la totalidad de las empresas empezaran el año con mucho trabajo.

“Quieremos hacer una jordana de empleo, empezaremos el año muy bien, en metal Pro fueron 300 personas pero en esta ocasión llevamos 100 vacunas, la respuesta ha sido muy buena, los muchachos están haciendo las filas para la vacunación”, comentó.

Además de la vacuna revisan presión arterial y diabetes, además del neumococo, el director explicó que la mayor parte de los trabajadores tienen una edad relativamente joven, a veces andan altos en la azúcar pero porque recién consumieron alimentos que se las disparó