Siguen ciudadanos respondiendo a pago de predial

FRONTERA COAH.- Sigue la buena aceptación para el pago del predial, señaló el alcalde Roberto Piña, dijo que la ciudadanía está realizando su pago de manera importante y responsable y reiteró la invitación a los ciudadanos para que acudan a pagar.

"Seguimos con el pago del impuesto del predial, todo el tiempo han tenido oficina llena de gente que está haciendo su cumplimiento con el pago del impuesto del alcohol", comentó.

El alcalde Roberto Piña explicó que se está haciendo un análisis porque están empezando a solicitar los refrendos de los permisos de alcohol y el alcalde no explicó que no se van a pagar los refrendos hasta que no tengan todos los tengan, es la primera responsable de cada ciudadano con el municipio y hay un tiempo sujetos para pagar

El alcalde mencionó que no se tiene en sí el estudio, lo tiene la gente de ingresos y pero dijo que todos los comercios establecidos, que generen alguna actividad de media orden, se hará un estudio para ver sí tiene su actividad comercial, uso de suelo y licencia de funcionamiento.

Hizo un exhorto a que como ciudadano, realicen un estudio con ellos para ver sí están dentro de la licencia de este año por lo que el alcalde mencionó que se va a esperar a que le indique el sistema primero mencionó que solamente el salol sino comercios establecidos

Hay un equipo de trabajo listo para empezar a visitar a todos los comerciantes y establecimientos para invitarlos a pagar por un tema de orden, las cantidades en sentido por sus aportaciones aumentan si aumenta la captación municipal, pero es más que nada n tema de orden.