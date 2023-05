Siguen fallas en transporte

Castaños Coah.-Hace tres semanas estuvieron en la ciudad de Castaños y en el que se acordó revisar la ruta debido a que continuaban las quejas por lo que realizaron una investigación y no se tuvo contratiempo sin embargo no dejo de lado que se pudieran presentar alguna demora o falla mecánica.

El delegado de la secretaria de Comunicaciones y Transporte Carlos Siller aseguro que si encontraron detalles como golpes o laminas sueltas, forrado con cinta canela pero estos ya han sido solucionados.

"No ha tocado otro tipo de fallas, como la salida de humo, lo sacan y meten otro, siempre hay áreas de oportunidad en el transporte público eso no quita que los días que hemos ido a revisar estén funcionando las frecuencias y que los aforos sean los correctos porque no van saturados, esto no quita que tengamos que retirar el ojo del transporte publico intermunicipal.

Invitan a la gente si hay una denuncia que se presente tanto de choferes como de fallas en las unidades o que las frecuencias no sean las correctas pueden acudir a la oficina que se encuentra en la delegación o en la oficina de Transporte de Castaños, quienes pasan la denuncia y lo atienden de inmediato.