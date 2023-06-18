Siguen inversiones en el Pueblo Mágico

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Para el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez la visión de inversionistas que confían en el Pueblo Mágico de CuatroCiénegas, eleva la atracción de visitantes generando una mejor economía para el desierto coahuilense.

Acompañado de la señora Catalina Mata García Presidenta Honoraria del DIF, acudieron a la inauguración de la nueva administración del restaurante “El Sonora”.

A su llegada el Edil felicitó a los inversionistas por las excelentes instalaciones y brindar empleo a personal altamente capacitado, un concepto muy original y de menú exquisito.

“Muchas felicidades a los nuevos dueños Virgilio García Valdez y Olga Cano Ruiz, por este evento, Gracias a los invitados que están disfrutando al igual que las autoridades municipales de este excelente lugar, unidos les deseamos el mayor de los éxitos por traer este Restaurante-Bar al municipio de Cuatrociénegas” expresó el alcalde Beto Villarreal.

Por su parte el matrimonio formado por Virgilio García Valdéz y Olga Cano Ruiz, agradecieron a los asistentes por las bendiciones que les expresaron, así mismo a su amigo Luis Zamudio Miechielsen, Director General de Altos Hornos de México.

El Sonora fue bendecido desde el exterior para posteriormente, hacer el corte del listón inaugural donde estuvieron como invitados de honor, el alcalde Beto Villarreal junto a Caty García así como Luis Zamudio Miechielsen, acompañando a la familia García Cano, quienes dieron pie al tradicional brindis.

Asistieron familias y personalidades del Pueblo Mágico así como la Licenciada Yolanda Cantú Moncada, Directora de Pueblos Mágicos en la región desierto, en representación de la Secretaria de Turismo Licenciada Azucena Ramos Ramos.