Siguen las quejas Por aguas negras

FRONTERA COAH-. Siguen las quejas por parte de los vecinos de la colonia Las Aves, urge poner fin al tema de las aguas negras informó Guadalupe Martínez Maltos; regidora de drenaje y agua potable.

El cárcamo que hicieron no funcionó, la regidora de salud y agua potable acudieron a tomar conocimiento en la colonia Las Aves y constataron que es un foco de infección y también se trata de un problema de salud.

Afecta sus terrenos, no pueden fincar porque ya lo echaron a perder, las aguas negras van y caen ahí, se hace una laguna, tienen mucho tiempo con ese problema y no han dado solución, ya fueron ingenieros de Simas pero dicen que es un problema del municipio.

"Así nos dicen que porque el cárcamo nunca funcionó, que no tiene por qué tirarse esa agua, sí el cárcamo no funciona porque el agua llega hasta allá con nosotros, si el cárcamo no sirve por qué están corriendo las aguas negras", comentó la regidora.

Comentó que llegara el día en que varías colonias resulten afectadas y entonces ya no habrá una solución, dijo que esto le compete a Simas y también al municipio, pero Simas no ha hecho ninguna obra en el municipio, pudieran hacerlo, no es un trabajo de la noche a la mañana, pero es un hecho que Simas tiene que intervenir.