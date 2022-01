Sin acuerdo con ex ferrocarrileros

FRONTERA, COAH.- Luego de un viaje a la Ciudad de México ex trabajadores de la empresa Ferromex fueron ratificados como bajas por parte del sindicato ferrocarrilero de la sección 29 en Frontera Coahuila que dirige el secretario general Rodolfo Chairez Frausto quién dijo a partir de este jueves los trabajadores deberán solucionar su situación directamente con la empresa.

Citados a sesión extraordinaria los 12 trabajadores de esta empresa recibieron de qué deberán Buscar solución a su problemática directamente con la empresa Ferromex una vez que no aceptaron la instrucción de reinstalación a sus labores.

Recordemos que ellos fueron los que violentaron los estatutos por la situación de la manifestación que en un inicio presentaron y de ahí desembocó en su suspensión y posteriormente su baja ahorita buscamos reinstalarlos pero no fue aceptada está petición por lo que ahora deberán tratar directamente con la empresa.

Rechazan ferrocarrileros ser instalados

Ferrocarrileros que se manifestaron por ser dados de baja decidieron rechazar la propuesta de ser reinstalados, considerando que no los regresarán a sus labores y seguirán en la misma situación.

Por lo que decidieron continuar luchando con sus propios medios ante la empresa, una vez que el sindicato decidiera hacerse a un lado pues también se deslindaron completamente de cualquier respaldo moral legal que pudieran llegar a tener los trabajadores.

Lorenzo flores, uno de los maquinistas de caminos que se vió afectado por el despido de parte del sindicato, dijo que esto significa que volverán a la misma situación de no tener trabajo y no tener llamados para las corridas que realiza la empresa señalando que no sintieron un respaldo total de su sindicato y que a su viaje a la Ciudad de México le dijeron una cosa y dentro de la asamblea extraordinaria que se realizó al interior del recinto se le dijo otra completamente diferente.

Por último el maquinista afectado dijo que seguirán en su lucha y viajar a nuevamente a la Ciudad de México dentro de la comisión para hablar con el sindicato nacional también buscarán acercamiento con la cámara de senadores y de ser posible buscarán un acercamiento con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.