Sin avance en investigaciones de robo en IMSS

SALTILLO, COAH.- A un año de que se descubrieron robos por varios millones de pesos en medicamentos de hospitales del IMSS en Torreón y Saltillo, las investigaciones siguen estancadas, pues hasta el momento no hay detenidos o personal que haya sido dado de baja por los robos al interior de las clínicas.

Así lo dio a conocer el Delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado y detalló que solamente en el caso de Torreón, el desfalco asciende a los 300 millones de pesos.

“Presenté dos denuncias ante la Fiscalía General de la República desde hace un año por el hurto de medicamento y se sigue en proceso de investigación, este es un tema que sí ha causado crisis en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Coahuila”, reconoció Reyes Flores Hurtado.

De las clínicas de Torreón sustrajeron retrovirales, que se aplican a pacientes con VIH, además de quimioterapias y de acuerdo al funcionario, son de los medicamentos más caros que tienen en existencia.

Por otra parte, en Saltillo el robo fue de varios lotes de fentanilo, mismo que se utiliza como anestesia y es un farmacéutico recetado para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer.

“Las investigaciones son lentas porque se hurtaron a través de recetas falsas y así se justificaban en almacén, estaban firmadas por médicos que no las habían expedido y a nombre de pacientes que tampoco las habían recibido”, detalló el Delegado Federal.

Finalmente, Reyes Flores Hurtado aceptó que los daños al IMSS por los robos son derivados de una red de corrupción que hay en los hospitales y que dañan a los derechohabientes que requieren de estos tipos de medicamentos.