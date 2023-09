Sin luz escuela Sor Juana Inés

FRONTERA COAH.- Padres de familia amenazan con tomar pacíficamente la escuela Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia Aviación, esto debido a que desde que empezó el ciclo escolar no se tiene energía eléctrica en la mitad de los salones y los que sí tienen solo pueden tener abanicos de aspas, el calor es insoportable pues en los últimos días el termómetro ha rebasado los 38ºC.

Los padres de familia se están organizando para exigir a las autoridades que se haga algo al respecto ya que entraron a una lista de espera y no se sabe para cuándo pueda haber respuesta.

Por ese motivo, se entrevistó a José Armando Morales Meza director del plantel quien explicó el problema que se presenta, dijo que el cable que había era de aluminio y se sobrecalentó, se quemó dejando a la mitad de la escuela sin luz.

Ya se hizo una cotización, se requiere un cableado de cobre además de dividir las cargas, el problema ya tiene mucho tiempo y se ha reparado pero vuelve a tronar y en esta ocasión ya no hay nada que hacer más que cambiar todo el cableado.

“La mitad de la escuela no tiene luz, en la mañana sí aguantan los niños pero a eso de las 12:00 el calor es más intenso, pero es parejo no hay en las aulas, dirección y supervisión nadie tenemos energía eléctrica, se ha arreglado para tener mínimo un ventilador pero los minisplit no se puede prender porque se sobrecalienta todo”, comentó.

Comentó que no tiene una cifra exacta pero quienes se dedican a esto , le han informado que es un recurso de 80 mil pesos, son 4 líneas, son como 35 metros de la carga principal a donde se presenta la falla, son dos centros de carga es costoso, eso sin mencionar la mano de obra.

El director mencionó que haciendo actividades se puede pagar pero es difícil que la escuela pueda atender esta necesidad con recursos propios.

La secretaría de educación pública ya analizó el caso pero hay escuela con mayor problemática porque hay escuela que no tienen ni agua, por eso entraron a una lista pero los papás comienzan a desesperarse, el director comentó que no han hecho las clases en línea porque es complicado, esperan una pronta respuesta por lo pronto esperan que les autoricen que los niños salgan temprano.