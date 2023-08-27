Sin robos a escuelas

Las acciones de seguridad implementadas en los planteles educativos han permitido que las instalaciones se encuentren en el mejor estado para el regreso a clases, así lo comentó Francisco Javier Vaquera; director de Seguridad Pública en Frontera.



“Hay saldo blanco y es por los rondines que hicimos en coordinación con más corporaciones de seguridad, brindaron resultado, no se banalizaron las escuelas como antes

Hubo un caso de la escuela Ramón Flores Ortega de la colonia Morelos, pero la persona fue detenida en flagrancia del delito y puesto a disposición del Ministerio Público, andaba haciendo daños en el cableado.

Serán las autoridades educativas quienes se encarguen de buscar la reparación de daños, para eso se le dio aviso a la directora, fue el único plantel, esto gracias al vecino vigilante donde padres de familia participaron para la seguridad de los planteles educativos.

El director comentó que la vigilancia seguirá de manera permanente pues lo que se pretende es que no roben y dañen de esta forma a las instituciones educativas, esta es la instrucción del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.