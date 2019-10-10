Solicitan edificio para estudiantes del COBAC

FRONTERA, COAH.-Para que los jóvenes del Ejido 8 de Enero y La Cruz que cursan el bachillerato tengan un espacio digno para realizar sus estudios, el Regidor de Fomento Agropecuario entregó un proyecto de construcción de un edificio al Gobernador del Estado

Raúl Guerrero González, dijo que los 80 alumnos que actualmente cursan su instrucción preparatoria lo hacen compartiendo aulas con los estudiantes de la Secundaria Técnica Matías Nájera Silva, lo cual no permite que desarrollen de forma adecuada sus actividades, al no contar con espacios propios para realizar las actividades teóricas y prácticas.

La Directora de la Secundaria está dispuesta a donarles un espacio contiguo a la secundaria para que construyan la preparatoria.

Dijo que como porta voz de los alumnos, dialogó con el Secretario de Educación Higinio González Calderón, a quien le planteó el proyecto y de quien recibió una respuesta positiva.

“El Secretario me dijo que es un buen proyecto, ya que es necesario contar con infraestructura necesaria para que los estudiantes tomen sus clases de manera adecuada, además dijo contar con el apoyo de la directora Lidia Eliza Rodríguez quien ofreció un terreno propiedad de la secundaria para que se construya la preparatoria”.

Guerrero González comentó que fueron los mismos estudiantes del Cobac quienes lo impulsaron a entregar este proyecto, ya que la mayoría de los jóvenes de las comunidades, dejan de estudiar debido a las falta de espacios educativos y a que sus padres no cuentan con los recursos económicos para que estudien en escuelas de Monclova y Frontera.

“Los estudiantes quieren contar con una escuela, hoy en día comparten la secundaria pero es incómodo para ellos, considero que existen alumnos de colonias como la Diana Laura, Hermosa Provincia, Esteban Martínez, Ejido La Cruz y el 8 de Enero”.