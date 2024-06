Son las votaciones ejemplo de inclusión

FRONTERA COAH-. En un ejemplo de inclusión y accesibilidad, Oscar Mario García del Bosque, quien padece de discapacidad visual, acudió a su casilla 192 para ejercer su derecho al voto. Este año, las elecciones cuentan con métodos en Braille, lo que ha permitido a García del Bosque participar plenamente en el proceso electoral.

Desde temprana hora, García del Bosque llegó solo a la casilla ubicada en la calle Emiliano Carranza, apoyándose en su bastón. A su llegada, solicitó el apoyo de los funcionarios de casilla, quienes lo asistieron de inmediato, permitiéndole acceder sin esperar en la fila.

"Me atendieron excelentemente bien. Hace cuatro años quedé completamente ciego, pero hoy pude emitir mi voto de manera libre y soberana. Es una obligación, y yo ya cumplí. Espero que el resto haga lo mismo", comentó con satisfacción García del Bosque.

El ciudadano destacó la importancia de participar en las elecciones, señalando que ni su discapacidad visual fue impedimento para cumplir con su deber cívico. "Quise ser parte de esta elección de quienes serán nuestros representantes. Si no salimos a votar, no nos quejemos después por no tener buenos resultados", enfatizó.

García del Bosque subrayó la responsabilidad de los votantes en la calidad del gobierno que eligen. "Cada pueblo tiene el gobierno que se merece y el gobierno que elige. Ojalá que la gente sea consciente de lo importante que es su participación en un proceso como este", concluyó.

La participación de personas con discapacidades en el proceso electoral es un paso significativo hacia una democracia más inclusiva, demostrando que todos los ciudadanos, sin importar sus limitaciones, tienen el poder de decidir el rumbo de su país.