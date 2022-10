Sueña chica genio con ser astronauta

Romina Guadalupe Herrera Juárez es una joven fronterense de 16 años de edad con grandes sueños que con esfuerzo, perseverancia y preparación logrará cumplir su sueño de ser astronauta y poco a poco va recorriendo ese camino, empezando con estudiar inglés gracias al apoyo del alcalde Roberto Piña.

La joven es estudiante del Conalep de Frontera en la carretera de mecatrónica, el alcalde Roberto Piña la becó por su excelencia académica y le dio la oportunidad de estudiar inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Durango.

Por ello, Romina acudió a Presidencia Municipal a visitarlo, lo saludó y le agradeció la beca que le ha permitido llegar al séptimo nivel de inglés, en total son 10 niveles, ya le falta poco para concluir.

Ella quiere estudiar física especializada en Aeroespacial, quiere hacer construcciones de aviones y aeronaves pues le gustaría ser astronauta y trabajar en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

"Mi principal sueño es trabajar en la NASA pero me gustaría regresar a México porque me encantaría abrir una empresa o asociarme con una empresa aeroespacial y asociarme con una empresa aeroespacial para darle la oportunidad a más mexicanos a que cumplan sus sueños como yo", comentó.

Dijo que cuando estaba en la Escuela Secundaria General Número 1 Héroe de Nacozari de Frontera, su maestro le empezó a explicar muchos temas de inglés y le interesó mucho el idioma pero además para cumplir sus sueños necesita hablar inglés.

En la misma secundaria realizó una exposición que fue acerca de la corriente directa y la corriente alterna, habló sobre su científico favorito que es Nicola Tesla y Tomas Alva Edison y contrastó sus trabajos, ahí fue cuando se interesó mucho por la física y las matemáticas.

Señaló que su principal ejemplo es su hermano Oziel Herrera Juárez de 24 años de edad quien ha destacado mucho, incluso fue becado en Conalep y fue hasta Lima Perú por su excelencia académica, ahora trabaja en Nemak porque entró al modelo formación dual y le dieron trabajo, tiene un muy buen puesto.

Su padre Cesar Omar Herrera Méndez, dijo sentirse muy orgulloso de sus hijos a quienes apoyan no solo emocionalmente sino económicamente, materiales y todo lo necesario.

Dijo que son un poco estrictos con ellos e incluso ha tenido criticas de sus propios familiar que le dicen que es un poco duro con ellos, pero mencionó que actualmente ellos tienen todas las comodidades a veces como papás cometen el error de darles todo a manos llenas y no es así, los hijos deben aceptar el no, saber que cuando no hay no hay y que valoren las cosas.

Romina también practica Taekwondo, hace dos semanas compitió en Guanajuato y ganó el primer lugar en combate, compitió en formas y gano el segundo lugar, de hecho el alcalde Roberto Piña los despidió de la presidencia Municipal, le saludó la reconoció.

"Me dio gusto ver que el alcalde me reconoció, estoy muy agradecida con él por apoyar el deporte y por ayudar a los estudiantes como yo, pero sobre todo con mis papás Cesar Herrera y Aidé Juárez, que me dan la oportunidad de ser lo que quiero ser", comentó.