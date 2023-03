Sufren comercios Peor de las crisis

FRONTERA COAH-. "Nos está yendo muy mal, no hay ventas, los puestos están solos y así permanecen todo el día, de vez en cuando llega un cliente", comentó Pedro Olivo líder de comerciantes informales en Frontera.

Señaló que la economía en la Región Centro es cada vez peor, tanto que poco a poco los comerciantes están dejando de trabajar porque ya no tienen ventas.

Por día venden 200 o 300 pesos sí bien les va, pero en la actualidad hacer las compras de alimentos para el día ya son más de 100 pesos, por lo que no alcanza, antes eran de ganancia 800 pesos, ahora solo sacan para los alimentos al día, ni siquiera el 14 de febrero les ayudó.

Señaló que todo esto es consecuencia de la situación de Altos Hornos de México, dijo que incluso hay locales que ya no acuden a sus locales precisamente porque no venden nada, solo del lugar en el que está Don Pedro ya se han ido cerca de 4 comerciantes informales.

"La mayoría de los que no están afiliados a hacienda ya cerraron, la carga con Hacienda es ligera, es más pesado lo de la presidencia que nos cobra hasta 30 pesos por semana pero no hay venta", comentó.

El problema es que no hay venta, la situación de AHMSA afectó mucho porque ya ni siquiera están pagando a los obreros por eso no hacen sus compras, dijo que esperan que pronto se solucione este problema y que todo regrese a la normalidad pues desde que empezó la pandemia no han podido recuperarse y la mayoría son personas que durante toda su vida han vivido del comercio informal.

"Hay crisis hay gente que no tiene ni que comer, ni para las tortillas, por todos lados está muy mal la situación, la crisis por todos lados, más por la cuestión del covid 19 que nos dejó arruinados, porque muchos no pudimos trabajar y hasta ahorita no nos podemos reponer", comentó.

Dijo que aunado a esto todos los productos de la canasta básica cada vez está más alto el precio, la papa, el tomate, chile, cebolla, ya con 100 pesos no se completa nada.