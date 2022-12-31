Superará Piña los 60 mdp de obras

Durante el 2022 se realizó una inversión de más de 60 millones de pesos en Obra Pública y para este nuevo año, el reto es mucho mayor pues se tienen importantes proyectos que serán de gran beneficio para los ciudadanos y que son de infraestructura de calidad.

El alcalde Roberto Piña comentó que durante el 2022 se llevó a cabo la construcción de la Unidad Deportiva “Papo Ríos”, el drenaje pluvial de la colonia Borja que beneficia a una gran cantidad de ciudadanos en la Región, se realizó la obra de iluminación de la carretera 30 así como las canchas de la colonia Industrial.

“No quisiera machucarme solo, pero confío en que lleguen ejercicios de aprobación de proyectos que nos ayuden, si dedicas solamente lo que tienes, no me alcanza, un presupuesto del municipio de todo el año son 300 millones de pesos”, comentó el alcalde.

Mencionó que una obra como la del Cefare, en donde contemplan canchas, piscina, entre otras cosas, cuesta 110 millones de pesos, prácticamente se quedarían enero, febrero, marzo y abril sin participaciones al municipio, no se puede hacer, tiene que ser con proyección.

Por eso han estado insistiendo en México, una y otra y otra vez, una buena noticia es que áreas como Comisión Nacional del Agua, Sedatu entre otros estarán recibiendo proyectos hasta el mes de marzo.