Supervisa alcalde celdas de Castaños

En aras de garantizar un trato digno y respetuoso de la integridad física de los detenidos, así como permitir su acceso y el del personal que labora en el departamento de Seguridad Pública a la salud y al bienestar, el alcalde Juan Antonio Garza García se hizo presente en la Dirección de la Policía Municipal con el fin de comprobar personalmente que se realicen adecuadamente las labores permanentes de limpieza, higiene y desinfección de las celdas.

Acompañado por la Síndico de Mayoría, Ruth Nohemí López Flores y el tesorero Juan Antonio Campuzano Oviedo, el munícipe verificó que los separos municipales se encuentran debidamente atendidos y pudo comprobar que las personas privadas de su libertad son ingresadas en celdas dignas y limpias.

También de forma personal hizo entrega al personal encargado de estas tareas de nuevas colchonetas para cubrir las planchas de descanso de las celdas, además de proveerles también una amplia dotación de productos químicos de limpieza con el fin de asegurar la desinfección y limpieza de las celdas.