Supervisa Beto obra en kínder

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez asistió al Jardín de Niños Venustiano Carranza donde logro supervisar el apoyo que el personal de obras públicas está brindando a favor de la infraestructura educativa.

Desde el Plan de Desarrollo Urbano se apoya al inmueble de preescolar en la realización de la bodega y comedor, ya que representa un beneficio directo para todos los niños.

“Con fecha del 30 de agosto se dio banderazo a los trabajos de colado de losa en el área que servirá de bodega y comedor en el Jardín de Niños Venustiano Carranza. Por instrucciones de nuestro Alcalde Beto Villarreal se apoya a esta institución educativa con mano de obra, ya que el material de construcción corre a cuenta del comité de padres de familia encabezados por la Directora Profra. Rosa Elvira Arévalo” informó el Director de Obras Públicas Arquitecto Sergio David López.

La construcción cuenta con un total de 72.50 M2 y se espera concluir en esta mitad del ciclo escolar 2023-2024.