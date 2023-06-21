Supervisa Beto obra hidráulica

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Ante las dificultades que deja la tercera ola de calor en el desierto coahuilense; el alcalde Beto Villarreal hizo visita a los ejidos para atender gestiones y supervisar obras.

Desde el inicio de su administración el ingeniero agrónomo sigue comprometido con la comunidad ejidal que padece en esta temporada por la falta de agua.

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Por ello se incluyeron obras hidráulicas para beneficio de las familias del sector rural y en esta visita el alcalde del municipio de Cuatro Ciénegas constató los avances.

Beto Villarreal acudió al ejido Lucio Blanco para la revisión de obra del pozo de agua que esta por instalarse en la comunidad, cumpliendo con uno de sus compromisos del Eje “Agua para todos”.

Muy contentos los habitantes por estas acciones que elevarán su calidad de vida.